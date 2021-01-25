Сегодня в Татарстане ожидается 2 градуса тепла

В понедельник, 25 января, в Татарстане ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и мороси. В отдельных районах республики прогнозируется гололед и туман.



Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. В Казани — от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до +1°С.



По прогнозам синоптиков, на дорогах в Татарстане будет сильная гололедица.

Татьяна Демина