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В Зеленодольском районе РТ прошел зимний внедорожный фестиваль

14:32, 24.01.2021
В Зеленодольском районе РТ прошел зимний внедорожный фестиваль
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана недалеко от поселка Васильево прошел зимний внедорожный фестиваль. На него приехали более ста участников из Казани, Зеленодольска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Перми и других городов.

Самому маленькому участнику мероприятия 8 лет, самому взрослому — за 50. На фестивале организовали заезды на мотоциклах, квадроциклах, багги в разных возрастных категориях, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Отмечается, что подобное мероприятие проходит впервые не только в Татарстане, но и в России. Зимний внедорожный фестиваль организован командой RT Team из Казани при поддержке главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ
Татьяна Демина
Спорт Татарстан
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