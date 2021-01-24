У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7

В субботу зафиксировано землетрясение магнитудой 7 у берегов Чили. Министр внутренних дел и общественной безопасности Чили Родриго Дельгадо предупредил об угрозе цунами.

В районе землетрясения находятся Южные Шетландские острова, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе и российская станция «Беллинсгаузен», передает ТАСС.

Фото: Сергей Кашин / meteorf.ru

Более 160 человек были эвакуированы с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами после мощного землетрясения. По данным управления, эвакуация была также проведена «на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой «Фильдес».

Полярники, работающие на российской станции «Беллинсгаузен», не пострадали во время землетрясения.