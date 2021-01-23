СМИ рассказали о российском оружии, гарантирующем уничтожение США

Подводный беспилотник «Посейдон» может стать «страховым полисом» на случай, если США смогут сбить российские баллистические ракеты. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, РФ серьезно настроена на то, чтобы принять на вооружение подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, длина которого составляет 25 метров.

Фото: wikimedia.org

«Посейдон» может подвергнуть интенсивному облучению американские прибрежные города и военные базы на поздней стадии ядерной войны. Для транспортировки этого оружия «судного дня» Россия достраивает четыре атомные подводные лодки.

В конце декабря немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности.

