В КФУ рассказали о «цифровом следе» в Сети
Сегодня воздействие на сознание людей идет во многом через социальные сети, которые, в свою очередь, живут по определенным законам. Об этом рассказал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский.
Любое приложение работает по следующему алгоритму: есть событие, которое совершает пользователь, эти данные отправляются на сервер, который считывает, что за событие было, что необходимо и какой программный код вызвать. Нужна всего лишь одна строчка кода чуть раньше, чтобы все запомнить. Например, человек может просто открыть фотографию, не поставить «лайк» и закрыть. Соцсеть делает определенный вывод, исходя из этого действия. Теперь не требуются персональные данные человека, нужно всего лишь просто видеть статистику интереса к таким фото, объяснил специалист.
Абрамский добавил, что пост на стене соцсети остается, даже если пользователь его удалил. Владелец сайта увидит информацию, во сколько мы это сделали, какие страницы до этого смотрели, почему решили публиковать.
— Информация, которую мы оставляем, даже пошевелив мышкой, — всё это считывается. Надо быть готовым к этому, — передает его слова пресс-служба КФУ.
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