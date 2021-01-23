В КФУ рассказали о «цифровом следе» в Сети

Сегодня воздействие на сознание людей идет во многом через социальные сети, которые, в свою очередь, живут по определенным законам. Об этом рассказал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский.

Любое приложение работает по следующему алгоритму: есть событие, которое совершает пользователь, эти данные отправляются на сервер, который считывает, что за событие было, что необходимо и какой программный код вызвать. Нужна всего лишь одна строчка кода чуть раньше, чтобы все запомнить. Например, человек может просто открыть фотографию, не поставить «лайк» и закрыть. Соцсеть делает определенный вывод, исходя из этого действия. Теперь не требуются персональные данные человека, нужно всего лишь просто видеть статистику интереса к таким фото, объяснил специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Абрамский добавил, что пост на стене соцсети остается, даже если пользователь его удалил. Владелец сайта увидит информацию, во сколько мы это сделали, какие страницы до этого смотрели, почему решили публиковать.

— Информация, которую мы оставляем, даже пошевелив мышкой, — всё это считывается. Надо быть готовым к этому, — передает его слова пресс-служба КФУ.

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Татьяна Леухина