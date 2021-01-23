Исследование: студентам в Казани чаще всего предлагают вакансию грузчика

Фото: Максим Платонов

По итогам четвертого квартала 2020 года самой востребованной специальностью в Казани, на которую работодатели готовы рассмотреть студентов, оказался грузчик. На такие объявления приходится 15% вакансий. Далее идут вакансии продавца (7%), разнорабочего (4%), уборщицы (3%) и водителя (3%). Об этом сообщили в аналитическом центре «Авито Работы».

Медианная зарплата студентов составляет 25 000 рублей в месяц, по России — 30 000 рублей.

Фото: «Авито Работа»

Ранее сообщалось, что в Казани число вакансий на подработку за год возросло почти наполовину — 43%. При этом откликаться на них стали на 53% чаще. Медианная зарплата для данных позиций в Казани составляет 20 000 рублей.