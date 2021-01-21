В России за последние сутки выявили 21 887 заразившихся коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 21 887, до 3 655 839. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902, всего выздоровели 3 054 218 человек.

Умерли 612 человек за сутки, это максимум с 24 декабря. Всего скончались 67 832 пациента.