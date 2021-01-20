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Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения Шаймиева

20:59, 20.01.2021
Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения Шаймиева
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения первого президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 84 года.

Хуснуллин поблагодарил Шаймиева за наставничество и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

«Реальное время» подготовило специальный материал, посвященный дню рождения Минтимера Шаймиева.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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