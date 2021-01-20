Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения Шаймиева

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения первого президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 84 года.

Хуснуллин поблагодарил Шаймиева за наставничество и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Искренне поздравляю с Днём Рождения Минтимера Шариповича Шаймиева.

Спасибо за постоянную поддержку и наставничество, за мудрые советы в работе и в жизни. Желаю вам сил, крепкого здоровья и благополучия! Туган көнегез белэн, Минтимер Шарипович! pic.twitter.com/ABcE9yzufc — Марат Хуснуллин (@khusnullin_) January 20, 2021

«Реальное время» подготовило специальный материал, посвященный дню рождения Минтимера Шаймиева.



Татьяна Леухина