В России за сутки от коронавируса вылечились больше человек, чем заразились

За последние сутки в России за сутки зарегистрировали 21 152 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3 633 952 россиянина.

За сутки в России от коронавируса умерли 597 человек, всего — 67 220 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

Вылечились от COVID-19 за сутки 25 290 пациентов. Это на 4,1 тысячи больше, чем количество новых заражений за сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 3 017 316 россиян.

Татьяна Демина