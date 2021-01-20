Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему исполнилось 84 года.
Поздравительный видеоролик Минниханов опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «Давайте вместе жить и работать припеваючи, Минтимер Шарипович», — написал президент Татарстана.
«Реальное время» подготовило специальный материал, посвященный дню рождения Минтимера Шаймиева.
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