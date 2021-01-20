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Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения

10:37, 20.01.2021
Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил первого президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему исполнилось 84 года.

Поздравительный видеоролик Минниханов опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «Давайте вместе жить и работать припеваючи, Минтимер Шарипович», — написал президент Татарстана.

«Реальное время» подготовило специальный материал, посвященный дню рождения Минтимера Шаймиева.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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