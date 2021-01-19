Соцсети: в Казани еще один автобус ехал с открытыми дверями в морозную погоду

В Казани автобус маршрута № 89 ехал с открытой дверью от остановки Скрябина до остановки Соцгород в морозную погоду. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Экипаж автобуса предпринял действия после жалоб пассажиров автобуса.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, как в Казани автобус маршрута № 37 в 30-градусный мороз ехал с открытой дверью. В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ заметили, что ролик может оказаться фейком и попросили связаться с организацией автора видео.



Татьяна Леухина