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Соцсети: в Казани еще один автобус ехал с открытыми дверями в морозную погоду

23:56, 19.01.2021
Соцсети: в Казани еще один автобус ехал с открытыми дверями в морозную погоду
Фото: kzn.ru

В Казани автобус маршрута № 89 ехал с открытой дверью от остановки Скрябина до остановки Соцгород в морозную погоду. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Экипаж автобуса предпринял действия после жалоб пассажиров автобуса.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, как в Казани автобус маршрута № 37 в 30-градусный мороз ехал с открытой дверью. В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ заметили, что ролик может оказаться фейком и попросили связаться с организацией автора видео.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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