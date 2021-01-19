Всемирный конгресс татар подготовил обращение к татарскому народу в преддверии переписи — видео

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Всемирный конгресс татар в преддверии переписи населения подготовил обращение к татарскому народу. Его назвали — «Без бергә» («Мы вместе»). В нем говорится о значимости переписи для народа и страны. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Конгресс татар призывает всех к единению вне зависимости от региона проживания и диалекта языка. Предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате.

Сегодня в Татарстан доставили планшеты, которые будут использовать при проведении Всероссийской переписи населения.



Татьяна Леухина