Внук Зинэтулы Билялетдинова забросил первую шайбу в НХЛ

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет был открыт на 9-й минуте встречи, когда защитник «канадиенс» Александр Романов нанес точный бросок с синей линии.

You'll never forget this one!



Congrats to you, Alexander Romanov, on goal No. 1. #NHLFaceOff pic.twitter.com/L2gslw4rqD