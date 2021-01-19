Новости спорта

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Внук Зинэтулы Билялетдинова забросил первую шайбу в НХЛ

08:55, 19.01.2021
Внук Зинэтулы Билялетдинова забросил первую шайбу в НХЛ
Фото: twitter.com/CanadiensMTL

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет был открыт на 9-й минуте встречи, когда защитник «канадиенс» Александр Романов нанес точный бросок с синей линии.

Это первый гол для внука бывшего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на уровне НХЛ.

Александр Романов. Фото: twitter.com/CanadiensMTL

Во втором и третьих периодах хоккеисты «Монреаля» забросили еще по одному голу, на что «Эдмонтон» смог ответить лишь шайбой Шора на последних минутах матча.

Напомним, ранее Романов отметился ассистом в дебютной игре в НХЛ. Сейчас в активе защитника 2(1+1) очка после 3 матчей в составе «Монреаля».

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем