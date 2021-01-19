Внук Зинэтулы Билялетдинова забросил первую шайбу в НХЛ

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет был открыт на 9-й минуте встречи, когда защитник «канадиенс» Александр Романов нанес точный бросок с синей линии.

You'll never forget this one!



Congrats to you, Alexander Romanov, on goal No. 1. #NHLFaceOff pic.twitter.com/L2gslw4rqD — NHL (@NHL) January 19, 2021

Это первый гол для внука бывшего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на уровне НХЛ.

Александр Романов. Фото: twitter.com/CanadiensMTL

Во втором и третьих периодах хоккеисты «Монреаля» забросили еще по одному голу, на что «Эдмонтон» смог ответить лишь шайбой Шора на последних минутах матча.

Напомним, ранее Романов отметился ассистом в дебютной игре в НХЛ. Сейчас в активе защитника 2(1+1) очка после 3 матчей в составе «Монреаля».