В Совфеде рассказали, какая категория граждан сможет досрочно выйти на пенсию

Медработники, работающие с ковидными пациентами, могут оформить в этом году досрочную пенсию. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.



«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — приводит ее слова НСН.

По словам сенатора, помимо этого, врачам полагается предоставление льготы на покупку автомобиля до полутора миллиона рублей — выплата может достигать до 375 тысяч рублей. Еще врачи могут приватизировать жилье, если у них есть профессиональный стаж.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что медикам, работающим с ковидными больными, увеличат пенсионный стаж.

Маргарита Головатенко