Медикам, работающим с ковидными больными, увеличат пенсионный стаж

Фото: Павел Ворожцов / oblgazeta.ru

Пенсионный стаж медиков, работающих с коронавирусными пациентами, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



По его словам, для таких работников будет установлен особый порядок исчисления пенсионного стажа: один рабочий день будет засчитываться за два.

Данное решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года. Постановление подписано правительством. «Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил о том, что в России продолжается проведение массового тестирования граждан на наличие коронавируса. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в России в ближайшее время.

Ранее правительство России приняло распоряжение о выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.