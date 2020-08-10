Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медикам, работающим с ковидными больными, увеличат пенсионный стаж

17:20, 10.08.2020
Медикам, работающим с ковидными больными, увеличат пенсионный стаж
Фото: Павел Ворожцов / oblgazeta.ru

Пенсионный стаж медиков, работающих с коронавирусными пациентами, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, для таких работников будет установлен особый порядок исчисления пенсионного стажа: один рабочий день будет засчитываться за два.

Данное решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года. Постановление подписано правительством. «Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил о том, что в России продолжается проведение массового тестирования граждан на наличие коронавируса. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в России в ближайшее время.

Ранее правительство России приняло распоряжение о выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем