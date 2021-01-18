В Минцифры Татарстана объяснили сбои в работе сайтов ведомств республики

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В Минцифры Татарстана объяснили «Реальному времени» сбои в работе сайтов ведомств республики. Дело в том, что специалисты ведут технические работы для модернизации порталов и по обновлению настроек защиты сайтов от DDoS атак.

«Приносим свои извинения пользователям за неудобства. Специалистами были запланированы работы по обновлению ПО серверов, поэтому после окончания рабочего дня с 19:00 специалисты ведут технические работы для модернизации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О том, когда сайты возобновят работу в штатном режиме, сообщат дополнительно.

Татьяна Леухина