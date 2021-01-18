Роспотребнадзор намерен отсудить у казанской юрфирмы 1,5 млн рублей за «бесплатные» консультации

Более ста казанцев пожаловались в Роспотребнадзор на работу казанской юридической конторы «Меридиан». Компания уже оштрафована на 419,5 тысячи рублей, ведомство готовит коллективный иск еще на 1,5 млн рублей.

Компания обещала клиентам бесплатную консультацию, но из ее офиса они выходили с договором на оказание услуг на 70—90 тысяч рублей и с уже подписанным актом о выполнении работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор выписал компании 62 штрафа, два из них фирма пыталась оспорить в суде, но арбитраж встал на сторону ведомства.

Сейчас направлен коллективный иск к компании, ущерб по 22 обращениям оценивается в 1,5 млн рублей. Заседание состоится 11 февраля.