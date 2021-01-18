Видеосервис Wink от «Ростелеком»: в новогодние каникулы татарстанцы предпочитали смотреть комедии

В новогодние праздники жители Татарстана обращались к онлайн-кинотеатру интерактивного ТВ Wink от «Ростелекома» 4,2 тысячи раз, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, и посмотрели более двух тысяч фильмов.

Лидером просмотров стал фильм «Один дома» (12+). Также чаще других татарстанские пользователи сервиса Wink (18+) выбирали «Довод» (16+) — новый блокбастер Кристофера Нолана, триллер с Киану Ривзом и Рене Зеллвегер «Защитник» (18+). Среди российских фильмов наибольшим интересом пользовался «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» (6+) — новогодняя комедия с Юлией Александровой и Кириллом Кяро.

Среди детской аудитории сервиса популярностью пользовались мультсериалы «Щенячий патруль» (0+), «Маша и Медведь» (0+), новые серии «Простоквашино» (0+) и фильмы про Гарри Поттера (12+). Взрослые кроме новинок смотрели фильмы «Зависнуть в Палм-Спрингс» (18+) в озвучке Гоблина и сериал «Охотники за наживой» (18+) по версии «Кураж-Бамбей».

Александр Дудин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«В этом году многие жители Татарстана предпочли провести зимние каникулы дома. Совместный просмотр любимых фильмов — то, что может объединить несколько поколений семьи долгими зимними вечерами. Все, что требуется от наших клиентов, — в несколько кликов в удобном меню выбрать фильм и наслаждаться просмотром. А выбирать есть из чего: видеотека Wink насчитывает 270 ТВ-каналов и десятки тысяч фильмов разных жанров, среди них — классика и новинки».

Только в январе при подключении к услугам видеотеки Wink действуют особые условия для новых клиентов. Специальная подписка «Новогодний трансформер» — это 40 тысяч фильмов и сериалов, а также подписки ViP Play, Disney, more.tv, English Club и другие. Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink — на сайте.



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