В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон

Если батарея смартфона вздулась или устройство нагрелось или мокрое, то заряжать телефон не рекомендуется. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Если с зарядкой телефона появились проблемы — например, он не заряжается или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, нужно проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Есть вероятность, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут ни при чем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также к проблемам приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго.

Если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не нужно заряжать устройство. Лучше починить его. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву.

Ранее эксперт рассказал, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки.

Татьяна Леухина