Новости технологий

00:39 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон

00:24, 18.01.2021
В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если батарея смартфона вздулась или устройство нагрелось или мокрое, то заряжать телефон не рекомендуется. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Если с зарядкой телефона появились проблемы — например, он не заряжается или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, нужно проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Есть вероятность, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут ни при чем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также к проблемам приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго.

Если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не нужно заряжать устройство. Лучше починить его. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву.

Ранее эксперт рассказал, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки.

Татьяна Леухина
Технологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также