Эксперт рассказал, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Во время зарядки у смартфона нагревается зарядный элемент. Ради собственной безопасности рекомендуется отсоединить устройство на время разговора или беседовать по громкой связи, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Сейчас многим приходится заряжать телефон по несколько раз на дню. К счастью, во многих устройствах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за десять-пятнадцать минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время зарядки прогрев зарядного элемента происходит усиленными темпами. Если на телефон при этом надет плотный чехол, перегрев вероятен. С точки зрения безопасности лучше разговаривать, отсоединив устройство от сети. Если так не получается, а зарядка на нуле, то лучше говорить по громкой связи, пишет «Прайм».

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Татьяна Леухина