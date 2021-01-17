После пожара с четырьмя погибшими в Татарстане проверят дома с индивидуальным отоплением

На место пожара в Верхнеуслонском районе, где погибли четыре человека прибыл первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин. Там он провел первое оперативное совещание с представителями правоохранительных органов.

Старостин поручил усилить прокурорский надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в связи с погодными условиями и значительным количеством частных домов с индивидуальным отоплением. Также он предложил провести заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудят предварительные итоги проверки случившегося и будут приняты дополнительные противопожарные профилактические меры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. На месте обнаружены тела двоих взрослых мужчин и двоих детей. По оп

еративной информации, дети 2008 и 2012 года рождения приезжали в этот дом на выходные. По факту пожара с четырьмя погибшими в Татарстане возбуждено уголовное дело.



Ольга Плешкова