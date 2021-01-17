По факту пожара с четырьмя погибшими в Татарстане возбуждено уголовное дело

По факту пожара с четырьмя погибшими в коттедже в Верхнеуслонском районе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сообщается, что расследование взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. На месте обнаружены тела двоих взрослых мужчин и двоих детей. По оперативной информации, дети 2008 и 2012 года рождения приезжали в этот дом на выходные.



Ольга Плешкова