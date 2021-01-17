Обмороженный в сарае ребенок все еще не пришел в сознание в Казани

Фото: пресс-служба ДРКБ

Пострадавший от холода младенец, которого мать забыла на ночь в 30-градусный мороз, все еще не пришел в сознание. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ДРКБ Казани.

Состояние ребенка без изменений, но и без отрицательной динамики. Он все еще находится в реанимации. Его старшая сестра чувствует себя хорошо.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в ночь на 13 января в Алексеевском районе малыш получил серьезное обморожение после того, как мать оставила его в сарае на ночь в 30-градусный мороз. Ребенка обнаружила пришедшая утром бабушка. В критическом состоянии его доставили в ДРКБ Казани. Против матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, она уверяет, что забыла ребенка, будучи нетрезвой. Также возбуждено уголовное дело против органов опеки района.

Ольга Плешкова