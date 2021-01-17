Причиной ДТП с участием пожарной машины в Казани стал снегопад

Ночью 15 января пожарный автомобиль Isuzu, приписанный к ПСЧ-5 в Авиастроительном районе Казани, попал в ДТП, поворачивая с улицы Челюскина на улицу Максимова. Машина попала в занос и столкнулась со светофором и дорожным знаком. В это время автомобиль двигался на вызов: сообщалось о задымлении в доме по улице Лукина.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, авария произошла из-за того, что в условиях снегопада и гололеда на проезжей части из-за неубранного снега образовалась колея, что и привело к заносу автоцистерны. При этом автомобиль выезжал на разрешающий сигнал светофора.

Убедившись, что пострадавших нет, дорожные объекты повреждений не получили и функционируют в обычном режиме, пожарный автомобиль продолжил движение к месту вызова. По прибытии к месту выяснилось, что в квартире произошло пригорание пищи.