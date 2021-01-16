Поздравление с 90-летием и подкормка птиц: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 16 января

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Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поделился фотографией вечернего субботнего ужина.

Глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров поздравил с 9-летним юбилеем жительницу села Малая Акса Елену Кузьмину.

Руководитель Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин извинился перед жителями Нижнекамска за то, что некоторые дома минувшей ночью остались без отопления в результате аварии.

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Также он заснял в «сторис» голубя, который прилетел в скворечник.