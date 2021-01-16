В казанском парке им. Горького начали разбирать елку

В Казани в парке им. Горького рабочие приступили к разбору новогодней елки. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.

Фото: скриншот

Напомним, на этой неделе в Казани открылись пункты приема живых новогодних елок на корм животным. Их принимают круглосуточно. Все деревья направят в фермерские хозяйства села Шеланга Верхнеуслонского района и села Альдермыш Высокогорского района на корм козам зааненской породы.



Татьяна Леухина