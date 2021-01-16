Новости общества

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском парке им. Горького начали разбирать елку

15:40, 16.01.2021
В казанском парке им. Горького начали разбирать елку
Фото: kzn.ru

В Казани в парке им. Горького рабочие приступили к разбору новогодней елки. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.

Фото: скриншот

Напомним, на этой неделе в Казани открылись пункты приема живых новогодних елок на корм животным. Их принимают круглосуточно. Все деревья направят в фермерские хозяйства села Шеланга Верхнеуслонского района и села Альдермыш Высокогорского района на корм козам зааненской породы.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также