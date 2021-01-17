Новости общества

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -17 градусов

06:21, 17.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 17 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем местами. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -12—17 градусов. В Казани она составит от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -12°С до -15°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также