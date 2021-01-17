Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -17 градусов
В воскресенье, 17 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем местами. На дорогах снежные заносы, гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит -12—17 градусов. В Казани она составит от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -12°С до -15°С.Общество Татарстан
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