Новости общества

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для весенне-полевых работ в Татарстане необходимо привлечь 28 млн рублей

11:59, 16.01.2021
Для весенне-полевых работ в Татарстане необходимо привлечь 28 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

На проведение весенне-полевых работ в Татарстане необходимо привлечь 28 млн рублей. Об этом на совещании в Кабмине заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Фото: Минсельхозпрод РТ

В Татарстане на посевную привлекают, в том числе, и заемные средства. В среднем, необходимо около 9 тыс.руб. на 1 гектар посева. Эти средства нудны на минеральные удобрения (9,0 млрд.руб), семена (3,5 млрд.руб.), средства защиты растений (5,0 млрд.руб.), ГСМ и запчасти (10,0 млрд.руб.), зарплату на период посевной кампании (2,0 млрд.руб.) и прочие затраты, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сельхозпредприятия ожидают более 130 млрд рублей выручки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также