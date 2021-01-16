Для весенне-полевых работ в Татарстане необходимо привлечь 28 млн рублей

На проведение весенне-полевых работ в Татарстане необходимо привлечь 28 млн рублей. Об этом на совещании в Кабмине заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Фото: Минсельхозпрод РТ

В Татарстане на посевную привлекают, в том числе, и заемные средства. В среднем, необходимо около 9 тыс.руб. на 1 гектар посева. Эти средства нудны на минеральные удобрения (9,0 млрд.руб), семена (3,5 млрд.руб.), средства защиты растений (5,0 млрд.руб.), ГСМ и запчасти (10,0 млрд.руб.), зарплату на период посевной кампании (2,0 млрд.руб.) и прочие затраты, сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане сельхозпредприятия ожидают более 130 млрд рублей выручки.



Ольга Плешкова