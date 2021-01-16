Первым из языков народов России после русского в «Яндекс.Навигаторе» стал удмуртский

Удмуртский язык стал первым из языков народов России, который появился в приложении «Яндекс. Навигатор». Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов

«Обращение ко всем автолюбителям: сегодня, когда сядете за руль, — обновите приложение «Яндекс.Навигатор». Теперь среди привычных нам голосов Басты, Уткина, звезд российского шоу-бизнеса, вы сможете услышать приятную слуху удмуртскую речь», — написал Бречалов на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что это приложение впервые использует язык одного из народов России. Фразы на удмуртском озвучили сотрудники Дома дружбы народов региона Августина Михайлова и Александр Бикузин. Автором идеи стал программист, активист удмуртской молодежной организации «Куара» Григорий Григорьев.

«Идея оказалась настолько простой и понятной, что ее реализация заняла чуть меньше 3 месяцев, и вот сегодня удмуртский язык наравне с остальными доступен для скачивания», — добавил Бречалов.

Напомним, в «Яндекс.Навигаторе» есть поддержка ряда иностранных языков — в частности, английского, украинского и турецкого. Ранее автомобилисты Татарстана выступали за появление в «Яндекс.Навигаторе» татарского языка.

Александр Артемьев