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В Болгарской исламской академии назначили и. о. ректора учреждения

20:49, 15.01.2021

Исполняющим обязанности ректора Болгарской исламской академии стал проректор по научной деятельности учреждения Айнур Тимерханов. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета учредителей академии.

В мероприятии приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, руководитель администрации Духовного управления мусульман России Мухаммад Таджуддин и другие. Согласно уставу образовательной организации, члены совета предложили на эту должность кандидатуру Тимерханова. Ее одобрили единогласно, сообщает пресс-служба академии.

Фото: bolgar.academy

Ранее в соцсетях начало распространяться сообщение об отставке 40-летнего ректора академии Данияра Абдрахманова. Источники «Реального времени» отмечают, что об этом было известно еще в декабре прошлого года. Данияр Абдрахманов не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» информацию о своей возможной отставке. В казанском Кремле объяснить причины отставки также отказались.

Татьяна Леухина
ОбществоКультураОбразование Татарстан
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