В Болгарской исламской академии назначили и. о. ректора учреждения

Исполняющим обязанности ректора Болгарской исламской академии стал проректор по научной деятельности учреждения Айнур Тимерханов. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета учредителей академии.

В мероприятии приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, руководитель администрации Духовного управления мусульман России Мухаммад Таджуддин и другие. Согласно уставу образовательной организации, члены совета предложили на эту должность кандидатуру Тимерханова. Ее одобрили единогласно, сообщает пресс-служба академии.

Фото: bolgar.academy

Ранее в соцсетях начало распространяться сообщение об отставке 40-летнего ректора академии Данияра Абдрахманова. Источники «Реального времени» отмечают, что об этом было известно еще в декабре прошлого года. Данияр Абдрахманов не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» информацию о своей возможной отставке. В казанском Кремле объяснить причины отставки также отказались.



Татьяна Леухина