В Нижнекамском районе на Крещение организуют 11 купелей

В Нижнекамске для купания в Крещение подготовили одиннадцать площадок. 19 января в районе праздничные богослужения пройдут в 17 православных храмах.

Купания будут организованы в поселке Красный Ключ (Святой ключ), в Камских Полянах — на Каме, а также на реке Шешма в селах Старошешминск и Кармалы, Больших Атах — на озере, в Шереметьевке, Клятлях, Верхней Уратьме, Простях, Ачах — на местных источниках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пресс-служба Нижнекамского района обращает внимание на то, что в селе Кашаево в этом году купания будут организованы на источнике в центре деревни. Купели для всех желающих будут открыты до 14 часов, а в Камских Полянах до 20:00.

В Набережных Челнах крещенские купания пройдут на трех площадках.



Татьяна Леухина