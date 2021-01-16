Новости общества

01:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамском районе на Крещение организуют 11 купелей

00:26, 16.01.2021
В Нижнекамском районе на Крещение организуют 11 купелей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске для купания в Крещение подготовили одиннадцать площадок. 19 января в районе праздничные богослужения пройдут в 17 православных храмах.

Купания будут организованы в поселке Красный Ключ (Святой ключ), в Камских Полянах — на Каме, а также на реке Шешма в селах Старошешминск и Кармалы, Больших Атах — на озере, в Шереметьевке, Клятлях, Верхней Уратьме, Простях, Ачах — на местных источниках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пресс-служба Нижнекамского района обращает внимание на то, что в селе Кашаево в этом году купания будут организованы на источнике в центре деревни. Купели для всех желающих будут открыты до 14 часов, а в Камских Полянах до 20:00.

В Набережных Челнах крещенские купания пройдут на трех площадках.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также