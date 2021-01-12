В Челнах крещенские купания пройдут на трех площадках
В Набережных Челнах для купания в Крещение подготовили три площадки: купели в реке Мелекеска в поселке ЗЯБ, в родниках у Боровецкой церкви и рядом с городской набережной имени Ф. Табеева. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на руководителя инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС по РТ Абузара Нугуманова.
В Крещение, 19 января, приходы проведут крестные ходы с освящением воды в водоемах. О времени сообщат позже. Сотрудники полиции обеспечат порядок и безопасность проведения мероприятий.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации на крещенские купания. По словам заместителя руководителя татарстанского ведомства Любови Авдониной, купания показаны здоровым людям, которые заранее проходили этапы закаливания.
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