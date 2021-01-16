Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -10 градусов

В субботу, 16 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, гололедица.



Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный умеренный, местами порывами сильный — до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -5—10 градусов. В Казани она составит от -6°С до -9°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -5°С до -8°С.

