В Казани девятиклассник выпал с 4-го этажа здания школы — прокуратура проводит проверку

Прокуратура Московского района города Казани начала проверку по факту инцидента с девятиклассником, выпавшим с четвертого этажа здания школы.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям администрации школы в части обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место ЧП выезжали прокурор района Валерий Кузьмин и его старший помощник Алсу Юзеева.

Отмечается, что школьник остался жив. По данным Mash Iptash, его отправили в ДРКБ с травмой позвоночника.