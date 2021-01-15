В Казани девятиклассник выпал с 4-го этажа здания школы — прокуратура проводит проверку
Прокуратура Московского района города Казани начала проверку по факту инцидента с девятиклассником, выпавшим с четвертого этажа здания школы.
«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям администрации школы в части обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На место ЧП выезжали прокурор района Валерий Кузьмин и его старший помощник Алсу Юзеева.
Отмечается, что школьник остался жив. По данным Mash Iptash, его отправили в ДРКБ с травмой позвоночника.Происшествия Татарстан
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