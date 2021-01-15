Дороги в Татарстане открыли для автобусов и большегрузов

Дороги республики открыли для движения автобусов и большегрузов. Ограничения были сняты в 6 часов утра, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ночью трассы обслуживали 634 единицы снегоуборочной техники, в том числе на региональных дорогах работали 433 единицы. Работы все еще продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru

«На объектах водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга, Кама, Вятка, Свияга — обстановка нормальная. Аэропорты Татарстана на данный момент работают в штатном режиме. Ночью с 01.00 до 03.00 часов из аэропорта «Казань» с задержкой вылетели 7 рейсов», — передает ведомство.

Ранее в Татарстане из-за метели ввели ограничение движения автобусов и грузового транспорта.



Ольга Плешкова