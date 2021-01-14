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Спикер Госсовета Татарстана оценил традиционные и новые медиа — видео

21:08, 14.01.2021
Спикер Госсовета Татарстана оценил традиционные и новые медиа — видео
Фото: скриншот

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с главными редакторами республиканских телеканалов и изданий. Он оценил традиционные и новые медиа, а также поздравил журналистов с Днем печати, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На этой встрече председателю республиканского парламента представили новое радио «Тэртип», которое будет ориентировано на татарскую музыку.

Показали Мухаметшину также результаты работы Татарского книжного издательства и журнала «Ялкын», который освоил мультимедийные форматы.

Евгений Калашников
ТехнологииМедиаОбществоВласть Татарстан
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