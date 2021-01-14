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В Татарстане на программу поддержки граждан в обеспечении жильем направят 16 млрд рублей

15:02, 14.01.2021
В Татарстане на программу поддержки граждан в обеспечении жильем направят 16 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил программу «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2021 год». Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Исполнителем программы является Госжилфонд РТ, координатором — Минстрой РТ. На финансирование программы направят 16,7 млрд рублей. Объем построенного жилья должен составить 245,3 тыс. кв. м жилья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в 2020 году в Татарстане полностью выполнили годовой план по обеспечению жильем многодетных семей. По данным Минстроя республики, в текущем году субсидии на приобретение жилья получили 47 молодых семей.

Недвижимость Татарстан
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