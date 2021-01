Зинэтула Билялетдинов похвалил внука после его дебюта в НХЛ

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал дебют своего внука защитника «Монреаля» Александра Романова. Он остался доволен действиями хоккеиста и назвал его выступление солидным.

«Я считаю, что он сыграл очень солидно. Те действия, что он совершал во время игры, были правильными. Самое главное, что он психологически был готов к этому матчу, не видно было, чтобы он волновался или переживал. На протяжении всей игры он был спокоен», — сказал Билялетдинов.

Premier but de la saison pour Tatar, premier point dans la LNH pour Romanov!



1st goal of the season for Tuna, first NHL point for Romanov!#GoHabsGo pic.twitter.com/PXUBvv7wbN