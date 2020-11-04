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В Татарстане заготовили более 5 тысяч саженцев на следующий год

20:57, 04.11.2020
В Татарстане заготовили более 5 тысяч саженцев на следующий год
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Осенний лесокультурный сезон завершился в Татарстане. По состоянию на 3 ноября заготовлено 5,1 тыс. кг. семян лесообразующих пород. Из них — 479 кг сосны, 113 кг ели, 47 кг лиственницы и 4,4 тыс. кг. дуба. Заготовка семян в настоящее время продолжается. Об этом сообщает Минлесхоз республики.

Еще специалисты подготавливали почву к посадкам культур в следующем году и по дополнению лесных культур на площади 2,1 тыс. га. Была выполнена инвентаризация лесных культур и посадочного материала в лесных питомниках.

minleshoz.tatarstan.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в питомнике Арского лесхоза вырастили 1,7 млн саженцев.

Общество Татарстан
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