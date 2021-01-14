У Казани пока нет планов подавать заявку на зимнюю Олимпиаду

Тема зимней Олимпиады в 2030 году давно поднимается в сообществе, но пока планов заявляться на у нее, как это сделал Башкортостан, у Татарстана нет, отметили сегодня в казанском Кремле.

Фото: pxhere.com

— Давайте мы проведем сначала специальную олимпиаду Всемирных зимних игр, которые у нас уже есть… Президент (Татарстана, — прим. ред.) обращал внимание, что не хуже, чем Олимпийские игры, они должны быть организованы, с учетом, тем более, социальной направленности этого проекта. А потом можно уже говорить о каких-то дальнейших планах, — сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана намерены подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030.

