С начала года в Татарстане произошло 4 случая отравления угарным газом — видео

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В Татарстане с начала 2021 года произошло 4 случая отравления угарным газом. Пострадали 8 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В декабре прошлого года произошло 11 случаев отравления угарным газом.

Последний инцидент произошел вчера вечером. Женщина и ее маленький сын отравились угарным газом в квартире в одном из домов по пр. Ибрагимова. Источник угарного газа — колонка.

