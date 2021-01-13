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Происшествия

В Казани на Кремлевской дамбе произошла массовая авария

11:49, 13.01.2021
В Казани на Кремлевской дамбе произошла массовая авария
Фото: соцсети

В Казани на Кремлевской дамбе произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Люди в столкновениях не пострадали

ДТП произошли в среднем и левом рядах дороги в направлении центра семьи «Казан». Дорога в направление центра была практически полностью перекрыта. Авария вызвала большую пробку, однако в данный момент движение восстановлено, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Ранее, 10 января, из-за тяжелых метеорологических условий на 916-м км автодороги М-7«Вятка» за короткий временной промежуток произошло семь ДТП — столкнулись 15 автомобилей.

Ольга Плешкова
ПроисшествияАвто Татарстан
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