Экологи Татарстана обнаружили незаконные свалки в Казани и Альметьевске

В Татарстане усилили надзор за незаконными снежными свалками. Так, в праздничные дни 2021 года удалось выявить нарушения в Казани и Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



В татарстанской столице обнаружили два нарушения на одном земельном участке — сперва при складировании грязных снежных масс на проспекте Заречье поймали водителя грузового самосвала, а при повторном рейде обнаружилось, что снег по площадке расталкивал экскаватор-погрузчик. Общая площадь загрязнения составила 280 кв. м., объем — 146 куб. м.

В жилом массиве Константиновка в Альметьевске обнаружили сброс пяти КАМАЗов грязного снега и строительного мусора на почву — площадь загрязнения составила 130 кв. м.

Фото: kzn.ru

Министерство напоминает: собранный с улиц снег загрязнен реагентами. Как следствие, при таянии снега реагенты попадают в почву и загрязняют ее и близлежащие водные объекты. Поэтому снег вывозят в специальные места, устанавливаемые городскими и районными исполкомами.

Напомним, с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 170 тыс. тонн снега.

Маргарита Головатенко