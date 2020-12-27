Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском жилом массиве Чебакса и в селе Лаишевского района РТ отменили карантин по бешенству

17:39, 27.12.2020
В казанском жилом массиве Чебакса и в селе Лаишевского района РТ отменили карантин по бешенству
Фото: Олег Тихонов (архив)

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана отменили карантин, введенный в октябре в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животным. Документ в пятницу, 25 декабря, подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Фото: Илья Репин (архив)

В четверг карантин по бешенству животных ввели на территории села Бурды Тукаевского района.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем