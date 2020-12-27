В казанском жилом массиве Чебакса и в селе Лаишевского района РТ отменили карантин по бешенству
В жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана отменили карантин, введенный в октябре в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животным. Документ в пятницу, 25 декабря, подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
В четверг карантин по бешенству животных ввели на территории села Бурды Тукаевского района.
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