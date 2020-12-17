Путин о Нагорном Карабахе: «напряженка» длилась несколько лет

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции заявил, что «напряженка» в Нагорном Карабахе длилась несколько лет и ситуация обострилась без вмешательства извне.



«Позиция России заключалась всегда в том, что мы без кровопролития должны прийти к договоренности», — отметил Путин роль страны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.



— Договоренность о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе важна — она прекращает кровопролитие. Сохранение жизней и здоровья — самое важное, чего мы достигли, — отметил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

