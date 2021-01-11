За три дня в Казани произошло 381 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

С 8 по 10 января в столице Татарстана зарегистрировано 381 ДТП, из них 11 привели к травмам участников аварий. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Казани.

Пострадали в авариях за три дня 15 человек. Из них пять водителей и шесть пассажиров. Также в результате наезда травмы получили велосипедист и три пешехода, в том числе ребенок.

Фото: kzn.ru (архив)

Напомним, 10 января из-за тяжелых метеорологических условий на 916-м км автодороги М-7«Вятка» за короткий временной промежуток произошло семь ДТП — столкнулись 15 автомобилей.



Татьяна Демина