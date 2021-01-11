В Казани пробки достигли 8 баллов

Утром в понедельник пробки в Казани достигли 8 баллов. Проблемы с движением наблюдаются на въездах в город.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезный затор образовался на дороге из Куюков в Казань. Пробка растянулась по улицам Центральной и Кул Гали.

Заторы образовались на проспекте Победы. Из-за аварии затруднено движение на Мамадышском тракте, улицах Аграрной и Космонавтов.

Также пробки образовались на дороге из Дербышек в центр города. Движение затруднено на улице Мира и Сибирском тракте. Наблюдаются проблемы и с трафиком по Горьковскому шоссе.