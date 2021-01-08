Новости общества

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -9 градусов

06:24, 08.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -4°С до -9°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -4 до -7 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -6°С до -9°С.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также