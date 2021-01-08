Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -9 градусов

В пятницу, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -4°С до -9°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -4 до -7 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -6°С до -9°С.



Татьяна Леухина