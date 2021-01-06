В Татарстане открылись пункты приема новогодних елок

В Татарстане открылись пункты приема новогодних елок. Сдать ели можно в Казани и Челнах с 8 по 31 января 2021 года, контейнеры для этого установлены на городских улицах уже сейчас, сообщает Поволжская экологическая компания.



Жители Татарстана могут принести целые деревья или ветви елей, пихты и сосны. На них не должно быть мишуры, игрушек и других украшений. Пункты приема рассчитаны для физлиц, для приема больших партий будет нужно связаться с организациями акции.

Собранные в Казани деревья станут кормом и подстилкой для коз, деревья из Челнов измельчат в щепку и будут использовать как топливо для печей.

Фото: chelny.ecocompany.ru

Ранее сообщалось, что в Казани полицейские составили 11 протоколов за нарушения при продаже елок.

Маргарита Головатенко