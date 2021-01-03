Казанцы возмутились неорганизованной эвакуацией посетителей в новом ТЦ Kazan Mall

Фото: соцсети

Посетители ТЦ Kazan Mall пожаловались на плохо проведенную эвакуацию в торговом центре при сработанной пожарной сигнализации.

Пожарная сигнализация неожиданно сработала около 19 часов. Как рассказывает очевидец, спуститься он успел, однако покинуть парковку нижнего уровня оказалось затруднительным.

«По какой-то причине не срабатывал шлагбаум и ворота на выезд. Ни охраны, ни одного сотрудника. При этом машины продолжали заезжать в парковку центра. Но выехать уже никто не мог. Выйти на улицу пассажирам тоже не возможно. Во всяком случае какой-либо двери мы не нашли», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, после того, как кто-то рассказал о пожарных машинах на улице, у людей началась паника.

«Безобразная организация эвакуации. Людей в парковке просто забыли. Позор!!! Центр только построили, но экзамен на возможное ЧП они провалили», — пишет пользователь.

Как прокомментировали в ГУ МЧС РФ по Татарстану, вызов экстренных служб зафиксирован на 19.07. По камерам наблюдения выяснилось, что на парковке неизвестный случайно нажал ручную пожарную сигнализацию. В ведомстве уверяют, что эвакуация не проводилась.



«Реальное время» обратилось за комментарием в ТЦ Kazan Mall.

Ольга Плешкова